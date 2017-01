Lewis Hamilton, flirt con Fanny Neguesha

10:33 - Balo ritorna dalla Fico e Fanny aggancia Hamilton? Se SuperMario vuole Pia vicino, pare che la famiglia Balotelli si possa presto riunire, con tanto di trasloco da Napoli a Milano per Raffaella Fico e la bambina. La ex del calciatore non sembra preoccuparsene, visto che all'orizzonte è comparso un nuovo amore. Dal campo da calcio al circuito di Formula 1, ora la Neguesha pare far coppia con Lewis Hamilton.

Sbandare davanti alle curve di Fanny è facile e anche il pilota non ha saputo resistere alla bellezza della ex di Balo. Lewis, 30 anni, e Fanny, 25, sono stati avvistati a Londra al Chiltern Firehouse. Eppure solo due settimane fa si vociferava che il cuore della Neguesha battesse per un altro calciatore, Cheikhou Kouyaté. Hamilton, invece, è single da quando ha chiuso la sua tormentata e altalenante storia d'amore con Nicole Scherzinger.