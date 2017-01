Leone Facchinetti, ecco la prima foto social

10:24 - A poche ore dall'onomastico del figlio Leone, Francesco Facchinetti ringrazia i follower per gli auguri social ricevuti e posta una foto del piccolo di casa. Che proprio piccolo non è, a giudicare dall'immagine. Infatti i fan scrivono subito: “Ma quanto è grande'?”. E così ecco la prima foto di Facchinetti Jr in maglioncino blu e ghettine bianche, steso nel suo lettino tra i peluche. E ovviamente tra i leoncini come lui.

Tenero e affettuoso, papà Francesco qualche giorno prima aveva postato la foto della manina del suo piccolo mentre lui e la sua compagna Wilma Helena Fassol l'accarezzavano. Felice e innamorato della sua famiglia, Facchinetti regala ai fan tanti quadretti casalinghi e si lascia andare a cinguettii dolci. “Tutto l'amore del mondo in una foto” scrive. E poi: “Il risveglio più bello del mondo” cinguetta postando la foto di Leone che dorme nel lettone di casa.