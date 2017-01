Leonardo Pieraccioni senza la Torrisi, che cena "fuori dal mondo"

10:36 - “Stasera a cena a casa di un vecchio amico...” scrive sul suo profilo Facebook Leonardo Pieraccioni postando la foto che lo ritrae a tavola con un extraterrestre. “Povero, sei messo male” gli rispondono in coro i follower che non intuiscono l'ironia del regista. Spiritoso e social, Leonardo, che da poco ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore con la compagna Laura Torrisi, condivide con i fan curiosità e momenti della sua giornata.

Il Pieraccioni single, oltre alla tavola col “fantasma”, propina ai fan una seduta sportiva. “Oggi dopo circa cinque anni di totale inattività sportiva ho deciso di andare a rigiocare col mio amico Cataldi, ottimo tennista. Egli mi ha messo a fondo campo e poi con un cesto pieno di palline per un'ora mi ha fatto correre a destra e manca speranzoso ch'io ne colpissi almeno due su otto. Dopo 36 minuti in lontananza mi è apparsa Santa Minuccia di Pontremoli, protettrice del match point a mezzanotte. La Santa scuoteva la testa preoccupata sussurrandomi "smetti, Leonardo, smetti". Dopodiché al 43esimo ho iniziato a vedere in bianco e nero e con una scusa ho detto a Cataldi: "Mi è entrata una spina nella scarpa, mi fermo un attimo". Sedutomi sulla seggiolina a bordo campo ho preso il mio telefonino e selfatomi ho voluto fermare proprio l'istante in cui stavo pensando: "ma chi c... me l'ha fatto fare?". Perdonatemi il francesismo, ma a me lo sport m'abbrutisce” scrive su Facebook il regista.



Intanto a casa Torrisi vanno in onda le coccole tra mamma Laura e Martina. L'attrice posta i baci con la figlia avuta dal regista, i selfie col cane e le sedute di jogging per tenersi in forma. A lei lo sport la imbellisce...