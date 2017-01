Leonardo Pieraccioni presenta la sua Irene agli amici Conti e Panariello

Continua la storia d'amore tra Leonardo Pieraccioni e Irene Balestra svelata a fine ottobre dal settimanale Chi. Nonostante l'attore con tweet abbia definito Irene "un’amica come in Harry ti presento Sally", il settimanale pubblica nel numero in edicola da mercoledì 16 novembre, e che Tgcom24 presenta in anteprima, le immagini esclusive della cena che Pieraccioni ha fatto con Carlo Conti e Giorgio Panariello e alla quale ha preso parte pure Irene...

Alle immagini di Pieraccioni avvinghiato a Irene per le vie di Firenze, il comico ha risposto con ironia sul social: "A tutti gli amici e parenti che vedendo delle foto sui giornali mi chiedono se mi son fidanzato rispondo di no! Siamo solo amici come in "Harry ti presento Sally"! Se poi,come nel film, tra dieci anni, l'amore dovesse scoccare avvertiremo amici e parenti con grande discrezione e cioè facendo scrivere, da un aereo pilotato da Ceccherini, i nostri nomi nel cielo di Firenze!".



A distanza di poche settimane, però, Leonardo viene immortalato dal settimanale Chi seduto vicino alla Balestra in una cena tra pochi intimi, tra i quali gli amici di sempre Carlo Conti e Giorgio Panariello. Che sia quindi passato alle presentazioni ufficiali?



E mentre il comico si gode insieme ai suoi colleghi questo momento d'oro dal punto di vista professionale, il trio ha appena ricevuto dal sindaco di Firenze le chiavi della città e il successo del tour è stato tale che hanno aggiunto due date, il 6 e 7 gennaio proprio a Firenze, sembra che per lui ci sia spazio anche per l'amore al fianco di Irene. I due si sono conosciuti all'asilo frequentato dalle loro figlie: Martina che Pieraccioni ha avuto da Laura Torrisi e Ginevra, che la Balestra ha avuto dal calciatore Alessandro Gamberini.