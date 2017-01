Leonardo DiCaprio non sa resistere al fascino delle baby modelle

Segni particolari: modella, bellissima, possibilmente "alata" (ovvero della scuderia di Victoria's Secret, ndr) e molto giovane. L'identikit della "fidanzata-tipo" di Leonardo DiCaprio è questo e l'attore premio Oscar non si smentisce nemmeno stavolta. Tra le ultime "prede" di The Wolf ci sarebbe infatti, stando ai media americani, la splendida Chelsey Weimar, Angelo di Victoria's Secret di appena 20 anni.

Olandese, occhi azzurri, un corpo da favola, tra gli ultimissimi acquisti del brand americano Chelsey sarebbe uscita frequentemente con Leo nelle ultime settimane. I due sarebbero stati avvistati nei giorni scorsi nei pressi del noto ristorante Nobu Malibu e, secondo una fonte, alcune delle foto postate su Instagram dalla modella sarebbero state scattate nella casa di Los Angeles dell'attore.



Nessuna conferma, anzi qualche smentita. Stando ad una fonte vicina all'attore, DiCaprio in questo periodo non penserebbe ad altro se non alla sua nuova missione di salvataggio del Pianeta viaggiando in tutto il mondo per dare il suo contributo alla salvaguardia dell'ecosistema. Un nobile tema che la star ha anche voluto inserire nel suo discorso di ringraziamento nella notte degli Oscar. Ma chi l'ha detto che occuparsi della salvezza dell'ecosistema escluda il mantenimento di una sana e regolare vita privata, che include per Mr DiCaprio anche l'ambito sessuale e sentimentale?