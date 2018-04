Leonardo DiCaprio cotto di Camila: lei ha 23 anni meno del divo

Cappuccio della felpa sopra il cappellino da baseball, occhiali da sole e uno stuzzicadenti tra le labbra per Leo (43 anni) che cammina al fianco della sua nuova fiamma cercando, evidentemente, di non farsi riconoscere. Ballerine, jeans strappati, maglietta bianca e cappello a tesa larga per la modella di appena 20 anni, che prima lancia uno sguardo fulminante ai paparazzi e poi bacia la spalla del suo fidanzato.



Secondo "Chi" la loro relazione sarebbe esplosa a inizio 2018 e a quanto pare procede a gonfie vele. Che Camila riesca a far capitolare il divo ai suoi piedi? Sbilanciarsi sarebbe prematuro, ma è certo che su Instagram di ammiratori ne ha da vendere superando il milione di follower. Sul suo profilo tanti selfie, molti in versione "nature", e posati, clip esilaranti e momenti in famiglia.