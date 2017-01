Le vip voltano il fondoschiena...

Fanny Neguesha non sembra proprio rimpiangere il suo ex fidanzato Mario Balotelli e dando sfoggio delle sue curve esplosive in bikini posta su Instagram una serie di istantanee da cardiopalma: sedere tonico e scultoreo in primo piano.



Voltano il fondoschiena alle telecamere anche Sara Sampaio e Alessandra Ambrosio dalla spiaggia di Mykonos. Le due modelle di Victoria's Secret in spiaggia catalizzano gli sguardi in bikini mozzafiato.



Si è messa in posa, come ormai è abituata a fare, lato B in bella vista anche Laura Cremaschi da Marrakech: "Vi siete accorti che ho tagliato i capelli?" cinguetta la stellina dei pronostici online, fidanzata da tempo ormai con Andrea Perone, ex di Sabrina Ferilli. Ma dei capelli si sono accorti in pochi, quelle curve posteriori sono ben più magnetiche. E poi ancora Claudia Romani, Fiammetta Cicogna, Dayne Mello e la super sexy Cecilia Capriotti, Giulia Calcaterra dalla Thailandia e molte altre... per una passerella mozzafiato che accende i sensi e l'immaginazione.