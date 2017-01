30 dicembre 2014 Le vip si preparano per San Silvestro Da Sara Tommasi a Laura Torrisi le belle dello showbiz fanno prove d'abito e d'intimo per la festa di fine anno Tweet google 0 Invia ad un amico

13:21 - Anna Tatangelo fa un "restyling" cominciando dalle unghie dei piedi, Sara Tommasi prova l'intimo e si scatta un selfie, Elena Morali si concede un bel bagno caldo... Le bellissime dello showbiz si preparano per la notte di San Silvestro. Sarà un fine d'anno carico d'erotismo vip.

Non si scappa, per la festa dell'ultimo giorno dell'anno bisogna farsi trovare pronte! E dopo le abbuffate di Natale c'è bisogno anche di un po' di relax e di cura per se stessi e per i particolari. Si gode un bagno caldo pieno di schiuma Elena Morali, ex Pupa e ex di Renzo Bossi. Partendo dallo smalto rosso per le unghie Anna Tatangelo si prepara per partire per Napoli con "restyling pre Capodanno" come scrive su Instagram.



Alessia Marcuzzi fa la prova abito, mentre Sara Tommasi e Claudia Romani quella dell'intimo. Completino rosso per l'ex bocconiana e sottoveste nera e trasparente per la modella abruzzese emigrata in Florida. Emma Marrone è pronta per il concerto di Salerno mentre Laura Torrisi si fa un selfie in pigiama rosa, poi manda un bacio a tutti e cinguetta: "I'm coming New year's Eve!!!"... Le vip sono pronte, o quasi, più cariche che mai per un 2015 scoppiettante e pieno di erotismo.