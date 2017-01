Le vip si preparano per l'estate, in palestra per rimanere in forma

Martina Colombari

Non manca tantissimo alla prima prova costume e le vip si preparano cercando di mantenersi in forma o di ritrovare un fisico perfetto dopo il lungo l'inverno. Il fitness è la carta vincente. Simona Ventura, Federica Nargi, Belen, Martina Colombari, Fiammetta Cicogna, Federica Fontana, Adriana Lima, sono alcune delle celebrità che si mostrano sui social impegnate in palestra tra training, cardio fitness, stretching, pilates, pesi.