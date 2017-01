Le vip al mare son tutte d'un pezzo

Più casti, coprenti, ma ugualmente sensuali. Sulle spiagge sfilano le vip in costume intero. Bellezze mozzafiato, che al micro bikini effetto nude look preferiscono l'eleganza del caro vecchio pezzo unico. Da Silvia Abbate a Ines Sastre passando per Alessia Marcuzzi, Linda Santaguida, Belen e Cecilia Rodriguez e molte altre ancora...

E se in passato la parola d'ordine era: mostrare il meno possibile e il costume intero era d'ordinanza, anzi d'obbligo per una donna, oggi le vip ne sfruttano al massimo potenzialità sexy. Fasciante e sgambato, scollatissimo davanti e dietro, mokini o trikini che sia, l'intero valorizza le curve bollenti delle star. E così ecco Silvia Abbate, Alessia Marcuzzi e Linda Sanatguida che ne sfoggiano di super sexy senza spalline. Joanna Krupa ne ha scelto uno con i colori della bandiera americana per festeggiare il 4 luglio con un tocco d'estate caliente e Ana Laura Ribas che opta per un costume bianco di pizzo monokini. Elegante e molto casta, ma non per questo meno seducente è Ines Sastre in costume blu prima e nero poi con ampio scollo sul décolleté. Incantano nel loro pezzo intero le sorelle Rodriguez, che indossano costumi della loro linea di beachwear e seduce anche Martina Colombari con vertiginoso scollo davanti. Vip davvero tutte d'un pezzo...