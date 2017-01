Le vacanze bollenti degli Azzurri dopo gli Europei

Hanno dimenticato la sconfitta con vacanze superlusso e selfie da spendaccioni: ecco gli Azzurri dopo la delusione europea. Da Federico Bernardeschi e Stephan El Shaarawy in uno degli hotel più costosi del mondo, a Singapore, a Graziano Pellè, prima in America poi accolto come un imperatore in Cina, passando per la fuga d'amore alle Maldive di Simone Zaza.

Gigi Buffon ha preferito rimanere in Toscana: dalle coste della Versilia al largo dell'Argentario per coccolare i figli e concedersi ore di passione con la sua Ilaria D'Amico. Anche Giorgio Chiellini ha portato la moglie Carolina Bonistalli e la figlia Nina in Puglia per un po' di relax italiano.



Andrea Barzagli ha festeggiato l'anniversario con Maddalena Nullo a Capri, mentre Eder è andato a Mykonos con la moglie Luciana e il loro bimbo.



Più scatenati Federico Bernardeschi e El Shaarawy che si sono concessi un po' di divertimento a Singapore nell'hotel più caro, con tanto di selfie nella piscina da sogno, prima di dirigersi verso Bali. Simone Zaza ha scelto una location classica da vip: Maldive. Un resort superlusso da condividere con la fidanzata Chiara Biasi. Graziano Pellè è volato in America con Vicky Varga prima di trasferirsi in Cina, dove la coppia è stata accolta calorosamente.