13 gennaio 2015 Le scollature più erotiche, sbirciamo tra le vip Una panoramica tra i décolleté più famosi: da quelli prorompenti della Capriotti e della Kardashian a quelli maliziosi della Pedrotti e della Pedron Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:52 - Si scrive scollatura, si legge sex-appeal. Basta uno scorcio di seno, un'apertura maliziosa, una linea scolpita nella pelle per stuzzicare la fantasia dei follower. Lo sanno bene le vip che hanno fatto dei loro selfie e scatti intriganti sul décolleté il loro punto di forza. E non solo Cecilia Capriotti e Cristina Buccino, che con le loro scollature generose affascinano. Basta poco ed ecco l'effetto hot di Katia Pedrotti ed Eleonora Pedron.

“Spalle al muro” cinguetta una prorompente Cecilia Capriotti che con il suo balconcino risplende su Instagram con scatti da togliere il fiato. L'abitino nero a spalla larga fatica a contenere le sue forme che inevitabilmente sgusciano dall'obiettivo. Si lascia sbirciare maliziosamente dall'alto, invece, la ex Miss Italia Eleonora Pedron. Sorseggia il caffè a Malibù e il flash le cattura la scollatura, non abbondante, ma ben proporzionata e sensuale.



Basta uno scatto social per suscitare le fantasie erotiche dei follower di Manuela Arcuri. Un abito scollato mette in evidenza il suo décolleté generoso. Come pure per Laura Torrisi, sexy più che mai in una serie di scatti dalle vacanze in Messico, Aida Yespica, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez.



Uno scorcio hot fa capolino anche dal profilo social di Katia Pedrotti. La ex gieffina, sposata con Ascanio Pacelli, stuzzica con uno scatto che mostra un seno appena in vista. Per Kim Kardashian le curve sono un vero e proprio cavallo di battaglia: eccola in fotogrammi mozzafiato che rimarcano il seno abbondante. Come pure per Fanny Neguesha. Mentre Serena Williams stupisce con un primo piano sul décolleté steso al sole.