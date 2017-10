Le (finte) nozze di Nainggolan: guarda gli scatti del "ninja"

"Non avevo mai indossato un abito bianco: è stata una grande emozione. Anche per Radja: l'ho visto un po' in soggezione... E' stato un po' come rinnovare la nostra promessa d'amore", racconta Claudia al settimanale in occasione di un servizio fotografico in cui la coppia indossa due esclusivi abiti da cerimonia. Ricami, trasparenze e scollature per il vestito bianco e fasciante di Claudia (35 anni) che evidenzia i suoi tatuaggi sul braccio. Cilindro e bastone per il suo "ninja" (29 anni) con un completo in broccato blu e stivaletti in velluto ai piedi.



La coppia si tiene per mano, si abbraccia e si scambia un bacio proprio come fosse il giorno delle nozze. "Anche perché quelle vere non sono state proprio da fiaba: niente abito bianco, né festa da mille e una notte", racconta sempre la moglie del calciatore. Ma quel che importa è l'amore e i due sono felicemente sposati da sei anni, dopo un fidanzamento lampo. Claudia e Radja hanno due bambine Aysha, 5 anni, e Mailey, 1.