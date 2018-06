Le Ferragni come le Kardashian: guarda le sorelle in casa

Altro che Kardashian! Le sorelle Ferragni non scherzano e scendono in campo in modalità reality. Una domenica pomeriggio a Milano con i rispettivi fidanzati si trasforma in un divertente siparietto tutto da condividere. I Ferragnez, come sono stati rinominati Chiara Ferragni e Fedez, accolgono nel super attico a Citylife Valentina e Francesca, sorelle della blogger, con i compagni e guarda cosa succede...