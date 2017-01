Le Donatella nude in copertina, ecco le foto

Giulia in piedi e Silvia seduta con la testa tra le gambe della sorella. Su Instagram Le Donatella pubblicano la foto della cover senza veli per "Playboy". Il servizio hot lo avevano annunciato e a giudicare dalla copertina non tradirà le aspettative. La svolta hard delle ex naufraghe dell'Isola dei Famosi comincia da qui. "Today is the day", scrivono sui social e invitano a seguirle sul sito nastydonaz.com dove pubblicano gli scatti da backstage.