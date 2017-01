Laura Torrisi, torta di compleanno per Leonardo Pieraccioni

10:00 - Leonardo Pieraccioni ha festeggiato 50 anni e la sua ex, Laura Torrisi gli ha preparato una bellissima torta con la rappresentazione di una pellicola cinematografica in pasta di zucchero. “In questo giorno non soffrire di rimpianti, anche se avessi 100 anni il tuo giorno migliore sarà sempre domani! Tanti auguri Leo” è la dedica che l'attrice posta su Instagram al regista. Tra i due è tornato il sereno?

“Allora, diciamo che oggi compio 50 anni in lire anche se dentro me li sento in euro. Diciamo così...” ironizza Pieraccioni sulla sua pagina Facebook. Ma è sui social di Laura che i fan si scatenano. Si sprecano i complimenti all'opera della provetta cake designer, ma anche gli auguri a Leonardo insieme alla speranza che la coppia ritorni insieme. “Vorrei tanto rivedervi insieme” commenta un follower; “Dai tornate insiemeeeee” si augura un altro; mentre c'è chi ha capito che la coppia ha superato i problemi amorosi per la piccola Martina e scrive: “Grande rispetto per voi, coppia di genitori intelligenti”.



Se tra Laura e Leonardo c'è stato un riavvicinamento anche amoroso non si sa. La Torrisi nel giorno dedicato ai single scriveva: “Buon Faustino a tutti i single”. E nel giorno dedicato agli innamorati il suo pensiero è stato questo: “Per ogni amore che finisce, un altro inizia.. Per ogni fine c'è un nuovo inizio.. Per ogni partenza c'è un arrivo.. Per ogni sconfitta c'è una rivincita.. Niente è mai finito finché c'è vita. Happy Valentine's day guys! ❤️?”.