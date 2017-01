Laura Torrisi: "Sono single, lo giuro... Cerco un uomo che non sia narciso"

Bellezza naturale, fascino mediterraneo. E soprattutto donna "schietta". Laura Torrisi è così, al costo di apparire spigolosa, dice sempre quello che pensa. Sui social dove è molto attiva e nella vita di tutti i giorni. Mamma sprint, "non apprensiva": l'attrice, modella e conduttrice racconta a Tgcom24 il suo momento felice dal punto di vista professionale, ma sfortunato in amore. "Sono single e non cerco... Il mio uomo ideale non deve essere narciso".

Nel backstage della campagna 2016 di Framesi di cui è testimonial, la Torrisi rivendica la sua italianità: "Ho deciso di sposare questa campagna perché Framesi è una famiglia italiana, è giusto portare avanti il made in italy, adoro il loro modo di lavorare semplice e preciso, proprio come me. Il nostro è stato connubio perfetto".

Laura, che rapporto hai con il tuo fisico e la bellezza?

Ci lavoro con il fisico e la faccia, ed è molto importante. Curo tantissimo l'alimentazione, perché quello che mangiamo poi si rispecchia sulla pelle, persino sullo sguardo. Faccio tanto sport e poi ho una bimba iperattiva di 5 anni che mi aiuta...

Che mamma sei?

Intanto stare dietro a Martina è davvero un bel esercizio impegnativo. Ma sono una mamma tranquillissima, sportiva. Per niente apprensiva. Anzi, direi decisamente sciolta. Poco chioccia ma molto presente...

E l'amore invece? Hai dichiarato di essere single, è davvero così?

Lo giuro. Sono concentrata sulla mia bimba. Non cerco e quindi non trovo. Poi non è semplice stare con me. Sono una donna separata e sono molto selettiva.

Come deve essere il tuo uomo?

Sicuramente non narciso. Apprezzo l'onestà nei modi e nei sentimenti. Ma non è facile, per questo dico tanti no...



Immagino che tu sia molto corteggiata...

Capita, ma se mi guardo intorno vedo solo attori e modelli molto concentrati su se stessi. Così non li faccio neanche avvicinare, vado per esclusione. Ho già dato in questo ambito...



Con il tuo ex Leonardo Pieraccioni però i rapporti sono buoni...

Assolutamente sì. Il nostro rapporto è molto bello, sia chiaro. Ma non voglio ripetere gli errori del passato.

Allora perché non punti su un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo?

Fosse facile. In questo caso non sai mai se vogliono te o il personaggio. Nel dubbio me ne sto sola e sto anche bene.



Tornando al tuo lavoro, l'esperienza a Mistero come è stata?

Positiva e particolare. Diversa rispetto al set, soprattutto per i tempi. Una bella palestra che mi ha aiutata a crescere. Non mi spaventano le nuove avventure, abbiamo viaggiato tantissimo. E io non mi tiro mai indietro, anche quando ci son delle cose pericolose da affrontare... Sono un po' un maschiaccio.

Sei una delle poche ex gieffine che ce l'ha fatta, cosa ti porti di quella esperienza e come sei cambiata?

E' stata una esperienza che ho vissuto quando facevo la modella. Sono cresciuta, sul set ho interpretato tanti ruoli diversi che mi hanno aiutata. La fortuna è importante, ma le scelte e le persone che decidi di avere al tuo fianco sono tutto, la crescita è soprattutto questo...

Sei molto attiva sui social, che rapporto hai con i follower?

Sono molto presente e seguita, rispondo quando posso, nel limite del possibile. Mi piace essere carina con le persone che mi seguono, ma sono anche molto schietta.

A proposito di social, ultimamente sei molto "castigata"...

Sarà perché è inverno? D'estate è normale che posti delle foto in costume, o mi consigli di girare in spiaggia con il burqa?