Laura Torrisi, pose conturbanti sotto il sole del Messico

10:47 - Scollatura vertiginosa e gambe in primo piano per Laura Torrisi impegnata in Messico per uno shooting fotografico in costume. Sempre sorridente e con la battuta pronta anche su Instagram regala qualche scatto ai fan in cui mette in evidenza le sue curve al cardiopalmo. Seduta sul cofano di un'auto mentre è in pausa o appoggiata alle rocce con un monokini traforato in pose sensuali, lascia comunque senza fiato.

Lontana dall'Italia e sorpattutto dalla sua piccola Martina, per la quale ha “svaligiato” uno store della Disney, al sole di Coba San Lucas, Laura posa per un servizio davvero bollente. Tra un due pezzi striminzito, un monokini nero traforato e uno con una scollatura davvero audace sul décolletté, esalta la sua naturale fisicità. In posa mentre scruta l'orizzonte, a bordo piscina o seduta sul cofano di una macchina si lascia ammirare abbozzando un sorriso. "Amo il mio lavoro", sottolinea su Instagram... e i suoi fan amano lei mentre lavora.