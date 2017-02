Laura Torrisi, nuda nella vasca da bagno

"E niente.. anche la schiuma a forma di cuore", cinguetta mostrando una piccola nuvola di sapone volata via con un suo soffio. Sempre romantica Laura si lascia coccolare da un bagno a fine serata evidenziando uno scorcio della sua sensualità dove la schiuma si è dissolta.



Tra i tanti scatti social, l'attrice de "Le tre rose di Eva" regala quasi ogni giorno ai suoi fan una citazione, forse uno spunto di riflessione, non ultima: "Ho vissuto la delusione di un "fidati di me" Ho sentito il sapore di un finto "ti voglio bene" Ho capito tardi che spesso verità e parole non vanno di pari passo..." Che l'ex di Leonardo Pieraccioni e mamma di Martina stia vivendo un periodo di inquietudine nella sfera sentimentale?