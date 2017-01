Laura Torrisi-Leonardo Pieraccioni, vacanza di coppia in Alaska

Trasferta al gelo per Leonardo Pieraccioni che raggiunge Laura Torrisi e la figlia per una vacanza in famiglia. Tutti insieme in Alaska sfidano le basse temperature, l'attrice con il sorriso sulle labbra e il regista con ironia: "C'è daddire che qui in Alaska proprio 'hardo 'hardo unfà". La Torrisi e la piccola Martina, provengono però da uno spettacolare soggiorno alle Hawaii trascorso con i genitori dell'ex gieffina.

Di nuovo insieme oltreoceano. Dopo la loro rottura e qualche incomprensione poi risolta, Laura e Leonardo si riuniscono e con la figlia vivono un'esperienza unica in Alaska. Traghettati verso Glacier Bay, postano due immagini differenti con lo stesso paesaggio: mentre la Torrisi assapora il silenzio di quel luogo ad occhi chiusi, Pieraccioni incappucciato si lamenta scherzosamente del freddo. Che questa vacanza sia il desiderio di un riavvicinamento dei due ex o un'occasione per condividere del tempo in luoghi incantevoli con la piccola Martina, chi può dirlo... non resta che restare a guardare gli sviluppi.



Per la Torrisi e Martina le vacanze sono iniziate prima con una sosta di una settimana alle Hawaii in compagnia dei nonni materni. "E poi finalmente arriva quel giorno in cui riesci ad esaudire uno dei tuoi sogni più grandi: quello di riuscire a portare la tua famiglia (o quasi, manca mio fratello..) a vedere un po' di mondo! Ho il cuore pieno di gioia perché aspettavo da tempo questo momento! Auguro tutti una buona estate! See you soon!", scriveva l'attrice sull'aereo poco prima del decollo. Atterrati al caldo Laura ha sfoggiato curve da capogiro in costume. Sexy, proprio come nella pellicola diretta da Leonardo "Una moglie bellissima", la Torrisi si è dedicata con tenerezza alla sua bambina incuriosita dalla natura del luogo.



Ma in Alaska è tempo di coprirsi... e di vivere una nuova avventura che potrebbe riservare delle sorprese.