Laura Torrisi ha un nuovo amore

E dire che poche settimane fa la Torrisi aveva cinguettato una dedica a Pieraccioni, commentando una foto che lo ritraeva con la figlia Martina: “E poi arriva il suo principe azzurro e l'infinito non fa più così tanta paura #Marty #leo #daughter #father#instaphoto #truelove #summer2015”. Qualche giorno di vacanza insieme, sempre per amore della figlia, e in molti avevano sperato in un ritorno di fiamma. E invece niente da fare. La smentita arriva da queste immagini pubblicate da Chi. In una si vede Gabriele Pasquini, questo il nome del nuovo compagno della Torrisi, mentre surfa sulle onde, poi insieme all'attrice nella villa di lui a Castiglioncello. Laura lo frequenta da circa un anno e pare che i due si si siano conosciuti grazie alla passione per il surf. Anche Gabriele infatti pratica questo sport, proprio come Alessio Occhiocupo, l'aitante surfista che è stato legato all'attrice dalla primavera del 2013 e ha causato la rottura del legame tra la Torrisi e Leonardo Pieraccioni.