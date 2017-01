Laura Torrisi finalmente in abito da sposa

Con Pieraccioni, padre della figlia Martina, non è riuscita a raggiungere l'altare e così l'ex "moglie bellissima" corona il suo sogno, rincorso al cinema e nella vita, vestendosi da sposa e sfilando in passerella. Dopo il pasticciaccio della confessione pubblica su" Chi" del suo ex amante Alessio Occhiocupo, con tanto di foto inequivocabilmente compromettenti della sua love story con la Torrisi durata un anno e mezzo, e il conseguente comunicato con cui specificava di non stare più insieme a Leonardo da tempo,



Laura ha ripreso la sua vita con estrema nonchalance. Il peggio è passato. Adesso c'è la risalita. Anche nelle classifiche online. Pare infatti che spetti a lei quest'anno la corona di più cliccata del web, titolo finora detenuto in monopolio da Belen. E mentre si gode il suo successo assapora i fiori d'arancio in passerella. Chissà che non sia di buon auspicio.