Laura Torrisi, fascino da single?

12:51 - C'è chi dice che nei suoi occhi ci sia una nuova luce, magari un nuovo amore all'orizzonte. Di sicuro il fascino e il sex appeal che sprigiona Laura Torrisi in bikini sono grandissimi. Curve perfette, sorrisi e sensualità da vendere, la ex di Leonardo Pieraccioni ha detto di recente di essere “felicemente single. E follemente innamorata della figlia e della cagnolina”. Sarà vero?

La storia con il regista toscano è finita da tempo, ma la coppia ha mantenuto ottimi rapporti per il bene della figlia Martina. “Mi sento una donna realizzata ogni volta che la mia bambina mi corre incontro con le braccia aperte. Quando sai di non avere niente da dare in cambio, a parte un altro abbraccio. Questa è la vera ricchezza” ha detto l'attrice al settimanale Visto. Intanto non resta che sbirciare le sue foto in bikini e aspettare di vedere se c'è qualcuno che ha rapito il suo cuore...