Laura Torrisi, estate hot in bikini... senza il suo Luca Betti

Tra Tropea e Panarea Laura Torrisi si gode la sua estate al sole in bikini. Divora libri, riflette, fotografa e per fortuna si lascia pure fotografare! Sexy e sensuale mentre esce dall'acqua o sorseggia una bibita ghiacciata, sfoggia curve da capogiro e fa incetta di complimenti dai follower estasiati. Ma nel suo album delle vacanze non compare mai Luca Betti...