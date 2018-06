Laura Torrisi e Luca Betti, amore... a gonfie vele

I giornali li volevano in crisi per assenza di foto di coppia sui social, ma Laura Torrisi e Luca Betti rispondono all'appello con uno scatto pieno d'amore. L'attrice sorride felice in barca a vela mentre stringe la mano del suo pilota e cita il colossal Titanic: "Jack: dove la porto signorina? Rose: su una stella!". Ed ecco servito pure il romanticismo...

Condividono avventure e libertà e, alla faccia dei rumors, la relazione di Laura e Betti procede a vele spiegate nel vero senso della parola. Insieme in barca sono pronti a vivere una nuova esperienza in mare, carichi di amore. Con il sole negli occhi la Torrisi, che fino a pochi giorni fa ballava in costume con la figlia nel giardino di casa, si dedica al suo uomo: "#ioete #sempreecomunque"... scrive su Instagram, per chi non lo avesse ancora capito.