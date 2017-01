Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni separati "piacciono"

09:39 - “L'essenziale lo decide il cuore” cinguetta Laura Torrisi tenendo tra le braccia la piccola Martina, la bambina avuta da Leonardo Pieraccioni. Il regista sul suo profilo social scrive: “Questo Facebook avvicina persone che non si conoscono in modo diretto, senza nessun filtro, ci fa interagire ed in un caso come questo, così personale, mi dimostra il vostro sincero affetto! Grazie di tutto questo bene”. La coppia separata conquista tanti “like”.

E di pochi giorni fa l'ammissione ufficiale di una separazione tra Leonardo e Laura. Dopo mesi e mesi di mormorii e presunzioni, l'ex amante della Torrisi, Fabio Occhiocupo, è uscito allo scoperto sulle pagine del settimanale Chi mettendo nero su bianco con tanto di foto la sua storia d'amore con l'attrice, durata quasi un anno e mezzo. A quel punto Pieraccioni e la Torrisi hanno scritto un comunicato congiunto per annunciare la fine del loro rapporto pur restando la stima e il rispetto reciproco e le responsabilità genatoriali di entrambi.



Ora Laura ritorna a cinguettare. Posta una foto che la ritrae con Martina e conquista un sacco di “mi piace”. Anche Pieraccioni non si è chiuso nel silenzio ma risponde ai fan con un post in cui scrive: “Passavo da queste parti, mi sono messo a leggere gran parte dei tantissimi vostri commenti al post precedente. Vi volevo sinceramente ringraziare, ma davvero! Grazie di tutto questo bene che spero di ricambiare sempre facendo al meglio il mio lavoro... Vi abbraccio tutti”.