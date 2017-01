Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni insieme

09:00 - Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni ancora insieme. Per amore della loro piccola Martina, la coppia, separata da oltre un anno, oltre a vivere sotto lo stesso tetto in Toscana, si è concessa anche una vacanza rilassante sulla neve. Come raccontano le immagini del settimanale Chi, Laura e Leonardo hanno ritrovato l'armonia...

Sono partiti giovedì in direzione Abetone, in provincia di Pistoia, per regalare un po' di giochi sulla neve alla loro figlioletta. Laura ha calcato le piste sullo snowboard, Martina ha preso le prime lezioni di sci, Leonardo ha vigilato sulle sue donne.



“Debutto da gran fuoriclasse sugli sci della mia figliola. Alla prima lezione su due ore ne ha piante 1 e 36 poi si è tolta gli sci ed ha chiesto al maestro: ma c'è un'altalena qui?” scrive il regista su Facebook postando l'immagine della bambina che si diverte a dondolare.



Poi le immagini raccontano di una famigliola allegra, che si scambia sorrisi, scatta foto, gioca e per la bambina ha superato la crisi della separazione per vivere in armonia. Anche se forse l'amore non c'è più.