Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, insieme in vacanza

Felici, sorridenti e bellissimi. Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, separati dallo scorso autunno, trascorrono una vacanza a Ventotene insieme alla figlia Martina. In barca si scambiano attenzioni e sorrisi, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Nonostante l'addio sembrano una famiglia felice e c'è già chi spera di rivederli uniti anche nell'amore.

Secondo gli amici di Leonardo, impegnato a girare "Il piccolo principe" con protagonista Laura Chiatti, il regista sarebbe ancora innamorato della compagna. Sui social cinguettano parecchio entrambi, ma sulla loro storia hanno le bocche cucite. Di certo c'è che l'amore per Martina, la loro bimba di 4 anni e mezzo, li terrà uniti sempre. Intanto Laura si sfoga con selfie e scatti mozzafiato in bikini. Sensuale, intrigante e dalle curve mozzafiato l'attrice sa come tenere alta l'attenzione dei follower che la seguono ora dopo ora sfogliando il suo album bollente delle vacanze. Per ora di Leonardo nessuna traccia, ma chissà...