Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, dedica dolcissima

"Be happy” cinguetta in bikini guardando il mare. Fisico perfetto, curve da capogiro, sorriso smagliante, Laura Torrisi è in vacanza con la piccola Martina e, a sorpresa, c'è Leonardo Pieraccioni. Dopo i giorni di relax a Ventotene dove il regista stava girando le scene del suo nuovo film "Il professor Cenerentolo", riecco la famiglia unita e felice al mare. Solo per il bene di Martina?

E poi arriva il suo principe azzurro e l'infinito non fa più così tanta paura #Marty #leo #daughter #father#instaphoto #truelove #summer2015” cinguetta l'attrice commentando una dolce foto che ritrae la figlia insieme a papà Pieraccioni mentre osservano il mare. Laura e Leonardo hanno affrontato la separazione con grande responsabilità e amore nei confronti della loro bambina ritagliandosi momenti insieme da dedicare alla felicità di Martina. Qualcuno dice anche che tra i due ci sia in corso un riavvicinamento. Tant'è che la Torrisi posta un'altra foto e scrive: "pic by Leo”. Chissà che il fotografo speciale di Laura posso riservare un finale romantico e inaspettato alla loro storia... Come ha scritto un follower: "Non vorrei impicciarmi dei fatti altrui e mai mi permetterei di fare domande indiscrete... eh, non mi permetto di fare illazioni, ma almeno il tifo sì!".