Laura Torrisi e Cecilia Capriotti, sfida all'ultima curva

E' in Grecia con il fidanzato Gianluca Mobilia la bella Cecilia che su Instagram non manca di postare il diario aggiornato delle sue vacanze, anticipate. Sulla spiaggia in bikini rosso e poi sdraiata su un'amaca in nero, baciata dal sole mediterraneo e in completo relax. Gioca come una ragazzina sul bagnasciuga una super sexy Laura Torrisi invece, che si mette in posa in un micro bikini che pare non contenere il suo prosperoso décolleté. "Il più bello spettacolo della natura" scrive uno dei suoi numerosi follower. E Laura è davvero una meraviglia tutta al naturale.