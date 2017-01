Laura Torrisi, corsetta sexy in bikini

09:39 - Un po' di shopping in versione sexy cat woman in Rodeo Drive e poi via per una corsetta bollente sulla spiaggia di Cabo San Lucas. Laura Torrisi è partita per le vacanze di Capodanno e posta sul suo profilo social le sexy foto dal bagnasciuga. Un bikini striminzito e forme prorompenti saltellano davanti agli occhi dei follower in un video che lascia senza fiato.

Ha cominciato l'anno dall'altra parte dell'Oceano con un messaggio d'auguri e una foto che la ritrae mentre salta felice ad Hollywood. Poi ha infilato un completo in pelle nera, pantaloni attillatissimi e giubbino, per concedersi un po' di shopping a Beverly Hills. A Los Angeles ha fatto tappa nella boutique di Victoria's Secret e infine è ripartita per Capo San Lucas, dove cinguetta con un video sensuale in due pezzi. Non resta che attendere altri scatti sulla spiaggia per ammirare il panorama da sogno...