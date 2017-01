Laura Torrisi, bikini e vacanza misteriosa

Asciutta, tonica e... in una sola parola: perfetta. L'ex gieffina, ora affermata attrice sfoggia una silhouette invidiabile frutto di tanto allenamento e di una alimentazione sana. A chi la segue su Instagram sicuramente non saranno sfuggite le sue sessioni di allenamento e la raccolta di ortaggi freschi nella sua terra che trasforma in pietanze squisite per lei e la sua piccola Marty.



Ancora single, Laura ha chiuso la sua storia con Gabriele Pasquini l'inverno scorso. Al momento si gode la calda estate con la sua bambina con cui si diverte a nuotare nella piscina di una località paradisiaca. Per l'amore c'è sempre tempo anche perché la Torrisi ha le idee chiare: "Il mio uomo non deve essere narciso. Apprezzo l'onestà nei modi e nei sentimenti. Ma non è facile, per questo dico tanti no...", ha confidato qualche mese fa a Tgcom24.