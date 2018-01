Laura Torrisi, amore e bikini dalle Isole Cayman

“Ricordati che il dopo può essere tardi, il giorno è oggi, la tua vita ora. Riprendertela significa farsi il miglior regalo che ci si possa fare” scriveva qualche ora fa Laura Torrisi tra i buoni propositi del nuovo anno. E così, detto fatto, ecco l'attrice alle Isole Cayman insieme al fidanzato Luca Betti : si gode il sole, il mare e l'amore. Bikini da dieci e lode e aria raggiante per la ex di Pieraccioni in vacanza con il pilota.

“Ti auguro di amare sempre ciò che merita di essere amato e di dimenticare ciò che merita di essere dimenticato...” ha scritto Laura all'amica augurandole un buon 2018. Per la Torrisi le vacanze americane sono all'insegna della passione e della felicità trovata insieme a Betti. “Rimanere abbracciati. E non dirsi nulla. E sentire tutto” scriveva nella didascalia di una foto che la ritrae con Luca.



Intanto in Italia il suo ex, Leonardo Pieraccioni ha portato la figlia Martina in montagna per qualche giorno di relax. “La mia figliola mi parla negli orecchi anche quando dormo. Sembriamo Sandra e Raimondo. Ma pensandoci bene è quello che mi auguro che continui a fare anche per tutto il 2018!” cinguetta il regista toscano dalla camera da letto con la sua bimba.