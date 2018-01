Laura Freddi, passeggiata al parco con il compagno e Ginevra

Passeggiata al parco per Laura Freddi, il compagno Leonardo D'Amico e la loro piccola Ginevra nata il 3 gennaio. La famiglia al completo si gode una giornata di sole tra baci e sbirciatine nel passeggino per controllare che la bimba sia al calduccio. La showgirl, diventata madre a 45 anni, è già in splendida forma e non potrebbe essere più felice: "La mia vita è cambiata con Ginevra".