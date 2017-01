Laura Cremaschi, risveglio in slip e reggiseno

11:52 - Un bel selfie di prima mattina è anche meglio di un caffè per Laura Cremaschi che, in trasferta a Rimini, si fotografa appena sveglia. Capelli ancora arruffati, occhi gonfi e viso struccato passano comunque in secondo piano. Il suo completino intimo nero mette in risalto le sue impeccabili curve e quel seno abbondante che sottolinea con orgoglio... in tutte le stagioni.

Sono sempre meno i pronostici che la "Cremaschina", tifosa della Roma, scrive sul corpo prima delle partite. Quei pronostici, non sempre azzeccati, che comunque le hanno fatto guadagnare tanta popolarità. A pelle nuda, la fidanzata di Andrea Perrone, ex marito di Sabrina Ferilli, preferisce far notare le sue forme senza distrazioni. E su Instagram si scatena a suon di scatti provocanti.



Insensibile al freddo dell'inverno non perde occasione per sfoggiare magliettine al cardiopalmo e sexy biancheria intima . Proprio come in questo ultimo scatto in albergo in cui nasconde al pelo le sue parti intime. “Prima cosa da fare appena svegli? Un selfie #labellaaddormentata #thismorning #Rimini lo specchio era perfetto”, scrive sul social. Il buon risveglio è dedicato a tutti...