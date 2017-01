Laura Cremaschi, lingerie da salotto

10:55 - Bionda, curve mozzafiato, un lato B da copertina e l'hobby di scriversi pronostici sportivi sul corpo. Laura Cremaschi posta uno scatto piccante in lingerie dal salotto di casa. I capelli le coprono il volto ma il fisico è ben visibile, gambe lunghe e toniche sotto a una micro sottoveste trasparente di pizzo, che accende le fantasie erotiche di chi osserva...

Tornata da poco in Italia dopo una lunga trasferta a Miami per le vacanze invernali la sexy modellina non sembra avere molto da fare. Sulle spiagge della Florida i paparazzi facevano a gara per immortalarla, regina incontrastata con la sua provocante sensualità, le sue forme procaci e il suo lato B scultoreo. Al freddo in Italia le possibilità di mettersi in mostra si riducono. Ma Laura non si perde d'animo e punta sugli scatti d'interno... Se fuori fa freddo lei si spoglia dentro casa e posta le sue curve su Instagram. L'effetto è garantito.