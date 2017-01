Laura Cremaschi, il lato bollente di una Spa

Relax lato B all'aria alla Spa per Laura Cremaschi. La bionda fidanzata di Andrea Perrone, ex marito di Sabrina Ferilli, si gode una giornata di sole fuori stagione a bordo vasca, tra le colline toscane. Curve scultoree e fondoschiena scolpito in micro bikini per uno scatto davvero mozzafiato.

La bella "Cremaschina, nota sui social per i suoi pronostici calcistici scritti sul conturbante corpo, da tempo non sembra "lavorare" più nel campo sportivo. E' molto più facile trovarla in palestra a scolpire le sue forme già marmoree o in un'eterna vacanza in bikini... Che dolce vita... il dolce far niente!