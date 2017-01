Laura Cremaschi, focus sul décolleté esplosivo

10:20 - Non solo lato B. Laura Cremaschi, reginetta dei pronostici calcistici scritti sul corpo, nonché fidanzata di Andrea Perone, ex di Sabrina Ferilli, ha di che potersi vantare in fatto di curve bollenti. Se il suo fondoschiena è stato eletto il più sexy dell'estate 2014, non è da meno il suo décolleté esplosivo, che la biondina sfoggia con orgoglio sul social.

Su Instagram gli ultimi scatti sono una vera e propria carrellata di scollature ardite e a balconcino, a sottolineare un seno da lasciare a bocca aperta. Ma mai dimenticare il pezzo forte! E così dopo la sequenza di scatti al décolleté eccone un bel po', con tanto di video, dedicati al lato B. Un capolavoro di perfezione. Scolpito al punto giusto da allenamenti ed esercizi in palestra quel fondoschiena è un'esplosione di sensualità.