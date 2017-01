Laura Cremaschi, ceretta social dall'estetista

10:03 - Momento ceretta per Laura Cremaschi che non resiste a un sefie sul lettino dell'estetista. Sdraiata, mezza nuda, si lascia “ripulire” senza batter ciglio evidenziando il suo piccolo e perfetto lato B appena coperto da uno slip nero. La reginetta dei pronostici calcistici scritti sul corpo non perde occasione per documentare i passaggi significativi della sua giornata.

Viene difficile da pensare che anche la Cremaschi, bionda e dalla carnagione chiara, faccia periodicamente ricorso alla ceretta. E invece eccola sdraiata sul lettino di un centro estetico per sottoporsi al fastidioso rito dell'eliminazione dei peli superflui. Con indosso una maglia corta e delle mutande sexy che sottolineano le forme del sedere, immortala, con il viso ancora rilassato, l'attimo prima in cui avverrà lo strappo. Un siparietto simpatico per la compagna di Andrea Perone che tra diete, ginnastica e cerette ribadisce il concetto che "chi bella vuole apparire un po' deve soffrire... "