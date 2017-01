Laura Cremaschi, bagno di sole alla spa

Dopo aver festeggiato il suo compleanno con Andrea Perone e gli amici, Laura Cremaschi ha raggiunto la Toscana per un fine settimana di relax in una spa super lussuosa. In costume la bomberina si è lasciata baciare da sole e immersa in acqua ha regalato ai fan un primo piano del suo sedere perfetto.

La super tifosa della Roma, che da qualche giorno ha compiuto 30 anni, è tornata a farci sognare in costume alla faccia dell'autunno e delle prime piogge. In Toscana Laura si è spogliata per indossare i suoi bikini dai tagli provocanti e a far sognare i follower di Instagram con le sue forme sempre ben esibite. Prima seduta e poi sdraiata a bordo piscina, la compagna di Andrea Perone ha messo in mostra un sedere scultoreo mentre si rilassava di fronte a un tramonto spettacolare.