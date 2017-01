Laura Cremaschi a "tutto tondo"... da Miami

11:58 - Oggi in bicicletta a Miami e solo una settimana fa alle terme di Saturnia. Laura Cremaschi, in bikini, se la spassa al caldo mettendo sempre in mostra le sue curve da capogiro. La bionda stellina dei pronostici calcistici prima si gode un po' di sole a bordo piscina con un costume che appena le copre le natiche e poi si concede una passeggiata in spiaggia al tramonto.

Sono bastati un aereo e qualche ora di volo per atterrare in Florida, dove il caldo regna sovrano e Laura può continuare a sfoggiare la sua invidiabile silhouette. Se in piscina incornicia con uno scatto di spalle il suo sedere a dir poco perfetto, mentre riemerge dall'acqua regala un profilo tutto curve, a partire dai fianchi fino ad arrivare al suo prosperoso décolleté. Un giro in bici al tramonto mette in evidenza la sua pelle ambrata e un ventre ultra piatto. Anche a distanza la "Cremaschina" è sempre una bella visione...