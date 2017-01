Laura Chiatti, testa bassa e muso lungo

12:06 - Dove sono finiti lo sguardo luminoso e il sorriso coinvolgente di Laura Chiatti? In jeans e pellicciotto nero esce da una farmacia romana a passo spedito con la testa bassa, gli occhiali da sole e un'espressione imbronciata. Non è la prima volta che la bella attrice si mostra a muso lungo in pubblico. Agli sgoccioli della sua gravidanza, Laura potrebbe iniziare ad essere un po' tesa...

Una gravidanza trascorsa sotto i riflettori ha fatto perdere il sorriso alla bellissima attrice umbra che ha spesso puntualizzato a chi la attaccava per le sue morbide curve di non essere grassa ma semplicemente in dolce attesa. Sposata da pochi mesi con il collega Marco Bocci, con il quale ha da poco ultimato gli acquisti per il bebè in arrivo, Laura è arrivata proprio agli sgoccioli. Piega dei capelli perfetta, vestita di scuro e a sguardo basso, cammina da sola per la sua strada un po' imbronciata. Se qualche settimana fa i suoi pensieri erano rivolti al marito, amante delle corse in auto, ora è concentrata sul parto, che avverrà a breve.