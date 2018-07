Laura Chiatti, serenata in giardino per l'anniversario con Bocci

"Era il 5 luglio di 4 anni fa.... davanti a Dio ci siamo fatti una promessa .... passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel giorno. Ti amo .... grazie marcoboccireal” scriveva poche ore prima Laura Chiatti in attesa della sorpresa che il marito le stava per fare. Marco Bocci è riuscito a stupirla regalandole... Mal in giardino che canta solo per lei la sua canzone preferita: “Pensiero d'amore”.