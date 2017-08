Laura Chiatti, scatto con... "balconata"

Su Instagram Laura Chiatti ha fatto della sobrietà il suo marchio di fabbrica, ma questa volta l'attrice si è concessa uno scorcio azzardato. Un selfie con il generoso décolleté in primo piano, baciato dagli ultimi raggi di sole, e a fianco l'ironico commento: "E per le non amanti della mia logorante noia .... oggi anche un po' di balcone !!!!!". Una "noia" a cui Laura si abbandona ogni giorno più che volentieri...