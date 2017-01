Laura Chiatti, polemica con i "deficienti", abbandona Instagram

Nel post finiscono altri errori, ma pazienza alla sexy Laura si perdona un po' tutto. O quasi. Tutto era nato qualche giorno fa quando la Chiatti ha pubblicato un'immagine che scimmiottava Cannes cinguettando: "I follower si sono accorti dell'errore nella scrittura della città francese e si sono scatenati. L'attrice ha rimosso il post. Salvo poi pubblicarne un secondo con la spiegazione: "Vorrei dire a tutti i deficenti ridotti a riportare queste ca...te addirittura su quotidiani, perché evidentemente non hanno dalla mia vita altre informazioni, che non capisco da quando abbreviare è una gaffe addirittura imbarazzante? Can invece di Cannes!!! Mamma mia che errorone! Ma pensate agli errori dei politici che dovrebbero rappresentare il nostro paese,e che non sanno neanche quando è stata la prima guerra mondiale!!!! Inoltre, vorrei aggiungere che non ho cancellato dato l'errore (che a mio avviso non esiste) ma che ho tolto il post semplicemente, perché come sapete non taccio volentieri quando leggo cafoni che si divertono ad infamare, e quindi avrei dovuto rispondere come so fare io a tutti, ma onestamente sopratutto in questo momento ho altro a cui pensare, avendo ️grazie a dio una splendida famiglia! Baciiiii”.



Peccato che la bella attrice nella fretta e nell'entusiasmo della risposta abbia scritto un altro errore grammaticale. E così via nuove polemiche, a cui Laura ha prontamente replicato: "Volevo fare un saluto a tutti i miei fan perché per un po mancherò da instagram, purtroppo avendo saltata la i di deficienti mi tocca tornare a scuola, mi hanno richiamato la maestre!". La moglie di Bocci ha seminato altri refusi (ad essere pignoli po si scrive con l'apostrofo, saltata non è corretto perché ci vorrebbe saltato, la maestre andrebbe sostituito con la maestra), ma speriamo che torni presto social per bacchettare ancora una volta chi la critica...