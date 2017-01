Laura Chiatti, neo mamma in scivolata... meno male che c'è Marco Bocci

E' rimasta "scalza" e un po' turbata Laura Chiatti all'ingresso del ristorante Nobu a Milano l'altra sera, prima di entrare per festeggiare con altri vip i 40 anni di carriera di Giorgio Armani. Uno scivolone sul bagnato e et voilà che la bionda attrice ha perso scarpe e borsetta. Per fortuna Marco Bocci era al suo fianco, impavido cavaliere che l'ha prontamente sostenuta, tenendola per un braccio...

Fortunatamente nessuna conseguenza, ma la bella attrice ha rischiato una vera e propria caduta... di stile. Proprio in occasione della festa per uno dei guru dello stile mondiale! I paradossi dello showbiz. Tutto si è svolto in pochi secondi, i tacchi forse un po' troppo alti, un po' di disattenzione, il terreno bagnato e per la neo mamma è stato scivolone garantito. Bocci, pronto, non ha esitato un attimo. Al suo fianco in ogni momento, padre premuroso del piccolo Enea, marito attento... un vero sostegno di famiglia!