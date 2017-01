Laura Chiatti, Michelle Hunziker... pancioni e pancini dello showbiz

Le prime a partorire saranno quindi la bionda nuova fidanzata di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, già madre di un'altra bambina e per la quale il conto alla rovescia è già cominciato, almeno stando agli scatti che l'ex di Alessia Marcuzzi pubblica sul suo Instagram. E per lui stavolta maschietto in arrivo.

Poi sarà la volta di Bianca Guaccero, la cui prima gravidanza è agli sgoccioli. Sposata con il regista Dario Acocella da poco più di un anno, la coppia aspetta una femminuccia... e Laura Chiatti. La bella attrice, neo sposa di Marco Bocci è al sesto mese e per loro il fiocco sarà azzurro.



Anche Charlene Wittstock, moglie del Principe Alberto, partorirà entro l'anno due gemelli. Maternità dietro l'angolo per Kelly Rowland, ex Destiny's Child, attualmente incinta del marito Tim Witherspoon. La cantante, 34 anni,ha posato senza veli per un servizio fotografico pubblicato sul sito di Elle ed è ormai a poche settimane dal termine della gravidanza. Al primo figlio anche l'attrice Rachel Bilson, prossima al parto e Blake Lively, ex star di Gossip Girl, che aspetta un figlio dal marito Ryan Reynolds.



Faranno il bis invece Shakira, incinta di nuovo di Gerard Piqué di un altro maschietto, Michelle Hunziker, che è al quarto mese e prossima al suo secondo matrimonio.

In attesa anche Kate Middleton, il cui secondo bebè dovrebbe essere una femminuccia, che avrebbe già un nome: Elizabeth Diana, in memoria della Regina d'Inghilterra e della scomparsa madre del Principe William, Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, la cui seconda gravidanza è stata da poco ufficializzata, e poi ancora Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani, al sesto mese e in attesa di un'altra femmina e Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi è in attesa del secondo bambino. La coppia, che ha già un figlio di un anno e mezzo, Sacha, è quindi pronta ad allargare la famiglia.