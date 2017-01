Laura Chiatti, mamma social

10:20 - Ha partorito il suo Enea quindici giorni fa e ora Laura Chiatti si è perfettamente calata nel ruolo di mamma. A partire dal suo profilo social in cui compare ora con un ovetto pronta per portare a bordo della sua auto il piccolino avuto dal marito Marco Bocci, ora con la carrozzina che culla il bimbo.

Per ora del piccolo Enea ha postato solo una foto, in cui non si vede il viso, avvolto in una tutina a righine, steso sul letto mentre rannicchia le gambine. Il primo scatto social invece è stato fatto tra le braccia di papà Marco proprio il giorno in cui è nato. I follower non vedono l'ora di vedere la famigliola al completo. Laura, occhiali da sole, e selfie a mezzo busto saluta e ringrazia.



Laura Chiatti è diventata mamma venerdì 23 gennaio alle 6.29 all'ospedale di Perugia. Il piccolo Enea Bocci pesava 3 chili e 130 grammi e papà Marco non ha lasciato sola la mamma e il bambino nemmeno per un attimo. Nella sala parto adiacente, nelle stesse ore, è nato anche Lorenzo, il figlio del testimone di nozze di Bocci, Andrea Tinarelli, e di Francesca Gianangeli.



