Laura Chiatti e Marco Bocci, pronti per la prima vacanza con il piccolo Enea

14:05 - Lei tiene affettuosamente il piccolo Enea in braccio e lui carica le valigie in auto. Laura Chiatti e il marito Marco Bocci si dividono i compiti prima di rilassarsi in vacanza. In partenza per una destinazione top secret, lui in jeans e giubbotto in pelle, lei, super in forma in shorts con gli stivali al ginocchio, trovano anche il tempo per scambiare due parole con i vicini di casa. E intanto il piccolo si addormenta con la testa ciondolante...

E' una delle coppie più belle e affiatate dello showbiz italiano. Marco e Laura, spesso immortalati per le strade di Roma mentre passeggiano con il bimbo o si fermano al bar per un caffè, scambiandosi baci e tenerezze, questa volta si fanno pizzicare super indaffarati. In partenza per una vacanza, si destreggiano tra passeggino e borse con grande praticità. Laura, in gran forma e bellissima, con i capelli raccolti, una fascia in testa e un filo di trucco, sembra non abbia neanche partorito. Il compagno, dietro allo sguardo serio e agli occhiali da sole carica il necessario in auto per “scappare” con la sua bella famiglia. Poche chiacchiere davanti a un negozio con i vicini di casa e via... si parte!