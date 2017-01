Laura Chiatti e Marco Bocci, passione in mare

Al mare senza Enea, Laura Chiatti e Marco Bocci si lasciano andare alle effusioni acquatiche. I due attori, sempre premurosi e dolci con il piccolino di casa, si fanno paparazzare a Vbntotene da Settimanale Nuovo da soli in un momento di tenerezze e passione. Laura sta girando il film di Leonardo Pieraccioni "Il professor Cenerentolo" e Bocci l'ha raggiunta per una pausa a luci rosse.

"A mezzanotte è il mio compleanno... Il più bello della mia vita.. Noi 3 ! Grazie Marco” scriveva una settimana fa l'attrice sul suo profilo e ora eccoli amoreggiare in mare Laura e Marco, più innamorati che mai, pronti per una luna di miele bis. La Chiatti spesso utilizza i social per fare dediche ai suoi uomini. "Tu ci hai spiegato... Perché si vive. Ti amiamo piccolo Enea" cinguettava qualche giorno fa al suo Enea. E poi una bella foto tutti e tre insieme con la didascalia: "La mia famiglia".